"Динамо" не смогло обыграть "Мариуполь"

"Динамо" не смогло продлить победную серию. Фото: "Динамо"

Чемпион Украины киевское "Динамо" не смогло обыграть в Мариуполе местный одноименный клуб - 0:0. Киевляне доигрывали матч вдесятером.

"Динамо" не смогло продолжить победную серию в Мариуполе. Местный клуб грамотно защищался и не позволил киевлянам открыть счет в матче. К тому же подопечные Луческу доигрывали матч вдесятером - за вторую желтую карточку выбыл Карлос Де Пена.

Несмотря на это динамовцы владели инициативой и имели несколько возможностей забить. Однако в первом случае удар Карлоса Де Пены заблокировал защитник, а во втором - вратарь Гальчук парировал удар Цыганкова.

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"Динамо" оторвалось от "Шахтера" уже на 14 зачетных баллов, но горняки имеют игру в запасе. "Мариуполь" набрал 23 очка и отдалился от зоны вылета. "Шахтер" сыграет свой матч завтра