"Динамо" не отпустило своего таланта в европейский клуб

"Динамо" не хочет терять своего таланта

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко не пройдет в "Црвену Звезду".

Себрський гранд обращался в "Динамо" с запросом о трансфере молодого хавбека Николая Шапаренко, однако ответа не получили, сообщает "FC Dynamo Nation".

Вместо Украинский сербский клуб приобрел в "Лас-Пальмас" универсального вингера Матео Гарсию. В связи с этим "Црвена Звезда" больше не интересуется Шапаренко.

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В новом сезоне Шапаренко не играл за первую команду "Динамо" из-за отсутствия доверия предыдущего тренера Хацкевича.