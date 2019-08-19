"Динамо" не отпустило своего таланта в европейский клуб

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко не пройдет в "Црвену Звезду".
Себрський гранд обращался в "Динамо" с запросом о трансфере молодого хавбека Николая Шапаренко, однако ответа не получили, сообщает "FC Dynamo Nation".
Вместо Украинский сербский клуб приобрел в "Лас-Пальмас" универсального вингера Матео Гарсию. В связи с этим "Црвена Звезда" больше не интересуется Шапаренко.
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В новом сезоне Шапаренко не играл за первую команду "Динамо" из-за отсутствия доверия предыдущего тренера Хацкевича.
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