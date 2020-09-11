"Динамо" не хватило свежести – Луческу

Лучесу не сумел победить в своем третьем матче. Фото Динамо Киев

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничейный матч против черниговской "Десны" (0:0) во 2-м туре УПЛ:

- Сложная игра против очень организованной команды, которая сделала все возможное, чтобы не проиграть. Мы доминировали весь матч и создали немало шансов для взятия ворот. Но нам не хватало свежести при завершении своих атак - как в движении, как и в мышлении.

К сожалению, на этой неделе мы потеряли Бурду и Попова. Кроме того, сегодня возникла проблема с Тимчиком. А еще надо учесть, что буквально только накануне из своих сборных приехали Кенджьора и Родригес. При этом многие наши футболисты, вызванные в сборные, участия в матчах не брали, а только тренировались. И тренировались мало. Это было видно сегодня по ходу игры.

Но я доволен тем, как команда боролась за победу, искала ее. Очень сложная нас ждет игра во вторник в квалификации Лиги чемпионов. АЗ играет примерно так же - агрессивно, решительно. Поэтому сейчас главная задача - восстановить команду, чтобы она была полностью готова до вторника.

Не понравились сегодня паузы в игре. Такое впечатление, что я вернулся на семь лет назад. Эти паузы останавливали нас, сбивали наше движение. Но "Десна" в любом случае заслужила этот результат. А мы должны сделать выводы из своих ошибок и не повторять их в будущем.

Но, с другой стороны, я очень доволен дебютом Забарного. Несмотря на свою молодость, он сыграл очень хорошо.

Из-за потери Попова нам пришлось перевести в центр обороны Миколенко - он тоже хорошо сыграл на этой позиции. Но при этом мы потеряли его на левом фланге: уверен, Миколенко, действуя на своей привычной позиции, доставлял бы много мячей в штрафную соперника.

Из всех наших травмированных полноценно вернулся только Миколенко. Вербичу еще надо набирать форму, он слишком долго не тренировался и не играл. Шепелев, надеемся, на следующей неделе уже будет работать в общей группе.

А то касается того, кто будет играть против АЗ, то у нас еще несколько дней, чтобы подумать над этим.

Я похвалил ребят за их старание. Мы абсолютно доминировали. Однако при этом играли против соперника, который очень профессионально выполнял свою работу, направленную на то, чтобы не пропустить гол. "Десна" умело сбивала темп. Но это не должно было нам помешать забивать - у нас для этого было достаточно возможностей".

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Следующий матч "Динамо" сыграет 15 сентября в квалификационном раунда Лиги чемпионов против голландского АЗ Алкмар.