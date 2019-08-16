"Динамо напоминает певца Зиброва. С него чаще смеются, чем ходят на концерты" – пресса о назначении Михайличенко

Алексей Михайличенко во второй раз возглавил киевское "Динамо". Работал главным тренером в 2002-2004 годах

Украинская спортивная пресса без энтузиазма восприняла назначение Алексея Михайличенко главным тренером киевского "Динамо".



"Как показывает история, когда "Динамо" подходит к важному перепутье и "наступает время сделать шаг", как поет Андрей Макаревич, те, кто принимают решения, непременно фальшивят - да так, что это потом отрыгивается даже не годами, а пятилетками.



Об этом пишет "Трибуна".



Глотая очередную дозу болельщицкого горя, как в минувший вторник, приходится оглядываться в прошлое, ведь там спрятаны детские и подростковые психотравмы, по которым клуб сам загнал себя в состояние лузера и никак из него не может выбраться. "Динамо" все больше напоминает Тото Кутуньо или Павла Зиброва - некогда популярных исполнителей, чьи композиции еще иногда, под настроение, насвистывают, но из которых уже чаще смеются, чем ходят на их концерты".

"После Лобановского первой командой Динамо руководило восемь легендарных динамовцев и лишь Сергей Ребров сумел заставить фанатов гордиться своей командой, – пишет football.ua Работа остальных семи (Михайличенко, Сабо, Буряк, Демьяненко, Лужный, Блохин, Хацкевич) вызывала, мягко говоря, очень противоречивые ощущения. А потому у киевских болельщиков, при всем уважении к истории родного клуба, уже выработалось определенное отвращение к выражению "динамовские сердца".

Клуб сам загнал себя в состояние лузера и никак из него не может выбраться

С одной стороны, Михайличенко приходит свежим по отношении к нынешнему "Динамо", без каких-либо следов работы в тренерском штабе за последние 7 лет (огромный срок как для нынешнего украинского футбола), – отмечает "Обозреватель". Плюс основные помощники у нового наставника тоже будут новыми, из прежних остался только тренер по вратарям Михайлов. Поэтому от Михайличенко ждут своеобразного "чистого листа" в тренировочном процессе.

Но с другой стороны, новый наставник автоматом попадает в "тиски" ожиданий. Сезон уже начался неудачно (третье подряд непопадание в Лигу чемпионов серьезное разъярило фанатов), плюс все жаждут насущной (а не теоретической) конкуренции с "Шахтером" в чемпионате. Поэтому хоть и у Михайличенко есть определенный запас доверия, но времени на длинные дистанции - нет. Новому тренеру и так повезло, что матч "Динамо" 4-го тура с "Мариуполем" перенесен с предстоящего уик-энда на сентябрь. В результате есть лишняя неделя без предматчевой подготовки, чтобы разобраться, что к чему.

Заиграет ли "Динамо" новыми красками уже в этом сезоне? Далеко не факт. Много зависит не только от Михайличенко, но и от самого Суркиса - как будут осуществляться трансферы, кого сможет приглашать клуб и т.д. В среде болельщиков уже давно устоялось мнение, что "Динамо" нуждается в радикальных переменах не только на тренерской скамье, но и во всей структуре управления. Михайличенко может найти способы доказать обратное. Но в то же время высоки шансы быть поглощенным и сломленным системой и обстоятельствами.

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Первую игру под руководством Михайличенко "Динамо" сыграет дома в субботу, 24 августа, с донецким "Олимпиком".