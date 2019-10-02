"Динамо" может зайти далеко в Юношеской Лиге чемпионов

Сегодня в 17 часов "Динамо" стартует в Юношеской Лиге чемпионов. Подопечные Игоря Костюка дома сыграют против "Шендии" из Северной Македонии.

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Юношеская Лига чемпионов - турнир, где молодые игроки могут себя проявить. В свое время в этом турнире показали себя Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, которые сейчас являются игроками сборной Украины. В сезоне 2014-2015 юношеская команда "Шахтера" дошла до финала этого турнира, где уступила "Челси".

Аналогичная история для "Динамо". В сезоне 2016-2017 динамовские юноши выиграли 5 из 6 матчей группы Юношеской Лиги чемпионов оставив за спиной ровесников из "Бешикташа", "Наполи" и "Бенфики". С того поколения игроков Николай Шапаренко, Виталий Миколенко уже играют за первую команду "Динамо". Назарий Русин и Богдан Леднев набираются опыта в "Заре", а Сергей Булеца и Владислав Супряга в "Днепре-1".

Юношеская Лига чемпионов - шанс проявить себя молодым игрокам

В прошлом сезоне юношеская команда "Динамо" дошло до 1/8 этого турнира. Только в серии послематчевых пенальти уступили "Хоффенхайма". Георгий Цитаишвили и Денис Попов с той команды уже стучатся в двери первой команды "Динамо".

Команда "Динамо" играет в Юношеской Лиге чемпионов благодаря тому, что смогли выиграть чемпионат среди 19 - летних в Украине. Здесь формат участия в турнире отличается от тех, команд, которые имеют своего представителя во взрослой Лиге чемпионов. Группового этапа нет. Команда играет на вылет стыковые матчи. Первые три противостояния состоят из двух игр, а затем победителя выявляет только одна игра.

Автор: Динамомания Артем Шулянский

По сравнению с прошлым сезоном "Динамо" из возрастной цензор потеряли сразу несколько ключевых футболистов по сравнению с предыдущим сезоном. Попов и Булеца - главные потери команды Костюка. В этом сезоне базовым является 2001 рождения игроков. Только 5 футболистов могут быть на год старше. Главной звездой в составе "Динамо" стал Георгий Цитаишвили, для которого это будет уже 4 Юношеская Лига чемпионов подряд. Хорошим усилением должен стать опорник Богдан Билошевський, прошедший по квоте игроков 2000 года рождения. Должно помочь в атаке 19-летний Даниил Сухоручо, который в прошлом сезоне много забивал за молодежные команды "Арсенала" играя в аренде.

В прошлом сезоне многие футболисты уже получили опыт выступлений в этом турнира. Поэтому стоит исповедоваться, что новый сезон имеет все шансы стать более успешным для команды Игоря Костюка. Этот тренер работает в с командой уже 3 сезон. Зарекомендовал себя, как сторонник атакующего, зрелищного футбола. Команда Костюка всегда славится своей атакой и зрелищности игры. В этом сезоне динамовцы не имеют равных в чемпионате Ю -19 получив в 6 матчах 6 побед и имея разницу 31: 1.

"Динамо" играет в атакующий футбол



Талантливых футболистов в этой возрастной категории хватает. 18 - летний вратарь Руслан Нещерет прошлой зимой ездил на сборы с первой командой "Динамо". На правом фланге защиты с лучшей стороны проявляет себя 17 летний Даниил Скорко. Лидером защиты является 19 - летний Александр Сирота. Большие надежды, что из полузащитников Артема Шулянського и Викентия Волошина вырастут сильные игроки. Уже в юношеском уровне эти футболисты показывают креативные способности. Не менее перспективы имеют форварды Владислав Ванта и Евгений Исаенко. Правда последнем мешают травмы раскрыть собственный потенциал.

Есть в составе "Динамо" также один легионер - нигерийский полузащитник 18 - летний Джозеф Окоро. Этот футболист рост под 190. Приехал в Киев прошлой зимой по рекомендации известного агента Дмитрия Селюка, как защитник, но в системе клуба нашел себя в середине поля.

Автор: twitter Джозеф Окороко

Если в прошлом сезоне команде Игоря Костюка не хватило опыта, чтобы победить "Хоффенхайм" и пройти в 1/4 финала Юношеской Лиги чемпионов, то сейчас есть шанс улучшить результат. Главное, чтобы жребий для команды был склонен начиная с 1/32 финала. Тренерский штаб и костяк игроков уже получили необходимый опыт. Кроме того, наличие Цитаишвили позволяет иметь дополнительный козырь.

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"Динамо" 3 октября сыграет матч 2 тура Лиги Европы против швейцарского "Лагань". Пока динамовцы делят первое место с "Копенгагеном" имея в своем активе одну победу в первом туре.