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пятница, 06 сентября 2019 16:11

"Динамо" может подписать очередного легионера

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&quot;Динамо&quot; может подписать очередного легионера
Нигериец Рэймонд находится на просмотре в "Динамо"

Киевское "Динамо" может усилиться нигерийским полузащитником Раймондом, который находится на просмотре в "бело-синих".

В матче "Динамо" Ю-19 - "Десна" Ю-19 в составе киевлян вышел потенциальный новичок киевлян - нигерийский полузащитник Реймонд, передает "Dynamomania".

По информации издания, нигериец находится на просмотре в "Динамо". В матче против черниговцев Рэймонд вышел на поле во одиннадцатого номером.

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Динамовцы легко победили сверстников из "Десны" 7: 0. Потенциальный новичок команды записал на свой счет ассист.

http://www.dynamomania.com
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