"Динамо" может подписать известного легионера

Полузащитник сборной Словении и "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в "Динамо"
Турецкий журналист Талги Арслан в своем Twitter сообщил, что киевляне продолжают активно интересоваться игроком.
Талги Арслан отмечает, что игрок вел переговоры с "Пармой" и "Дженоа", но они потерпели неудачу. Также на него претендует "Бетис" и "Динамо". Журналист выразил уверенность, что словенец перейдет в киевское "Динамо". "Фенербахче" стремится получить 8-9 млн евро.
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Миха Зайц выступал в Серии Б за "Эмполи", Прошлой зимой перешел в турецкий "Фенербахче".
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