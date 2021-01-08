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пятница, 08 января 2021 17:18

"Динамо" интересуется шведским полузащитником

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&quot;Динамо&quot; интересуется шведским полузащитником
Мирча Луческу в поисках усиления команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" интересуется атакующим полузащитником шведского "Хеккен" и национальной сборной страны 22-летним Далехо Ирандустом.

Нидерландский "Гронинген" предложил за Ирандуста €1,4 миллиона, однако, "Динамо" готово перебить эту сумму, чтобы подписать футболиста, в твиттере сообщил журналист Мерин Слагтер.

Ирандуст - шведский футболист иранского происхождения, на счету которого 3 матча за национальную сборную Швеции.

Контракт игрока с "Хеккен" действует до 31 декабря нынешнего года, и оценивается Transfermarkt в € 2 миллиона.

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В чемпионате Швеции-2020 Мерин Ирандуст провел 23 поединка за "Хеккен", отметившись 6 голами и 4 ассист.

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