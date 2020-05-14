"Динамо" имеет парадоксальную проблему на позиции правого защитника

Томаш Кендзера уже 3 года выступает в чемпионате Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" сразу четыре человека, которые могут играть на позиции правого защитника. Многовато. Но хуже всего – на ни одного из нельзя положиться.

Основной – 26-летний Томаш Кендзера. Поляк выступает за "Динамо" уже третий сезон. Прогресса в его игре нет. Нужно продавать. Но сделать это будет непросто, потому что трансферный рынок искажен из-за пандемии.

Летом 2019-го к "Динамо" присоединился Александр Караваев. Играл за "Зарю", основной – в сборной. Универсальный футболист – может сыграть полузащитника или на левом фланге. В "Динамо" у Караваева возникли две проблемы: низкая атакующая эффективность и неумение выходить на замену. Поэтому он – не способен быть игроком ротации. Футболисту 28 лет. Избавиться от него нужно, но также сложно.

По завершении сезона в "Динамо" возвращается Александр Тымчик. Предыдущие два провел в "Заре". Для последующего развития игроку нужно иметь стабильную игровую практику. Вряд ли 24-летнему защитнику по силам выиграть конкуренцию у Кендзьори и Караваева. Он не лучше их ни в обороне, ни в атаке. Нужно идти в клуб, более низкому по уровню требований, чем в "Динамо".

Даниилу Скорко 18 лет. Он неплохо показал себя в Юношеской Лиге УЕФА. Имеет потенциал. Но тренер Михайличенко не станет рисковать в момент, когда ему нужно второе место и Кубок Украины.





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