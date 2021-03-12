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пятница, 12 марта 2021 00:26

"Динамо" и "Шахтёр" провалили первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

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&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтёр&quot; провалили первые матчи 1/8 финала Лиги Европы
"Динамо" не хватило класса против "Вильярреала". Фото Reuters

Оба украинские представители во втором по значимости еврокубке - Лиге Европы проиграли первые матчи. Киевское "Динамо" дома уступило испанскому "Вильярреалу" - 0:2, а "Шахтер" был разгромлен в Риме итальянской "Ромой" - 0:3.

Киевляне неплохо начали, но пропустили в середине первого тайма. А в начале второго "Вильярреал" забил еще раз. "Динамо", как ни пыталось, но на гол престижа не наиграло.

Еще хуже дела у "Шахтера". Дончане пропустили первыми, но во второй половине игры имели множество возможностей отыграться. Однако удары Тете и Мораеса голевыми не стали. Зато хозяева еще дважды преодолевали защиту "Шахтера". Особенно издевательски выглядел третий мяч в исполнении Эль-Шаарави. Додо и Витао дали легко себя обыграть.

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Ответные матчи состоятся 18 марта. Почти наверняка оба украинских клуба прекратят борьбу. Если так случится, тренера "Шахтера" Луиша Каштру могут отправить в отставку.

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