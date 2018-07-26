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четверг, 26 июля 2018 11:34

"Динамо" и "Шахтер" одержали победу в первом туре УПЛ

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&quot;Динамо&quot; и &quot;Шахтер&quot; одержали победу в первом туре УПЛ
Артем Беседин принес "Динамо" первую победу в премьер-лиге. Фото: "Динамо"

Состоялись заключительные матчи первого тура Украинской Премьер-лиги. В последних вдох поединках играли участники Суперкубка Украины - "Динамо" и "Шахтер".

"Киевляне" при пустых трибунах принимали полтавскую "Ворсклу". Матч оказался довольно скучным и не порадовал большим количеством голевых моментов. Единственный мяч был забит после ошибки Шуста. Вратарь полтавчан подарил мяч Беседин и тот с острого угла открыл счет в матче.

УПЛ, 1 тур

Динамо - Ворскла 1: 0

Гол: Беседин 33 '

Донецкий "Шахтер" свой стираешь матч проводил на выезде против дебютанта УПЛ. В Чернигове "Десна" принимала действующего чемпиона Украины.

"Десна" провела неплохой поединок, но серьезных неприятностей "горнякам" сделать не смогли. "Шахатар" победил на классе благодаря голам Мораеса и Марлоса

УПЛ, 1 тур

Десна - Шахтер 0:2

Голы: Мораес 31 ', Марлос 55'

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Во втором туре УПЛ, который состоится уже в ближайшие выходные, сыграют:

Полтава - Карпаты, Львов - Динамо

Шахтер - Арсенал-Киев, Мариуполь - Десна

Александрия - Заря, Олимпик - Ворскла

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