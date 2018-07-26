"Динамо" и "Шахтер" одержали победу в первом туре УПЛ

Состоялись заключительные матчи первого тура Украинской Премьер-лиги. В последних вдох поединках играли участники Суперкубка Украины - "Динамо" и "Шахтер".
"Киевляне" при пустых трибунах принимали полтавскую "Ворсклу". Матч оказался довольно скучным и не порадовал большим количеством голевых моментов. Единственный мяч был забит после ошибки Шуста. Вратарь полтавчан подарил мяч Беседин и тот с острого угла открыл счет в матче.
УПЛ, 1 тур
Динамо - Ворскла 1: 0
Гол: Беседин 33 '
Донецкий "Шахтер" свой стираешь матч проводил на выезде против дебютанта УПЛ. В Чернигове "Десна" принимала действующего чемпиона Украины.
"Десна" провела неплохой поединок, но серьезных неприятностей "горнякам" сделать не смогли. "Шахатар" победил на классе благодаря голам Мораеса и Марлоса
УПЛ, 1 тур
Десна - Шахтер 0:2
Голы: Мораес 31 ', Марлос 55'
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Во втором туре УПЛ, который состоится уже в ближайшие выходные, сыграют:
Полтава - Карпаты, Львов - Динамо
Шахтер - Арсенал-Киев, Мариуполь - Десна
Александрия - Заря, Олимпик - Ворскла
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