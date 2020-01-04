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суббота, 04 января 2020 10:08

"Динамо" хочет продать Кадара

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&quot;Динамо&quot; хочет продать Кадара
Тамаш Кадар в октябре не играл месяц из-за травмы

Венгерский защитник Тамаш Кадар уже в январе покинет киевское "Динамо". Руководство "бело-синих" активно ищет 29-летнему защитнику новую команду.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры для Кадара называют венгерский "Ферхевар", однако никаких переговоров между клубами по этому поводу пока не было. Об этом сообщает сайт Sportanalytic.com.

Позицию Кадара, очевидно, займет воспитанник киевлян чемпион мира среди 20-летних Денис Попов.

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В текущем сезоне Кадар провел за "Динамо" 20 матчей и отметился 1 ассистом. Его трансферную стоимость оценивают в 4,5 миллионов евро.

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