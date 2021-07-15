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четверг, 15 июля 2021 14:20

"Динамо" хочет подписать звезду сборной Хорватии

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&quot;Динамо&quot; хочет подписать звезду сборной Хорватии
Бруно Петрович стал главным форвардом сборной Хорватии. Фото: ФК "Динамо" Загреб

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах форварда сборной Хорватии и "Динамо" Загреб 26-летнего Бруно Петковича.

Хорватским нападающим киевляне хотят усилить атакующую линию, сообщает FanDay.

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Интерес к Петковичу у киевского клуба появился, когда в его распоряжении остались лишь два форварда - Владислав Супряга и Артем Беседин. Первый может покинуть клуб, а второй надолго выбыл из-за травмы.

Сейчас интерес восстановился, но киевлян останавливает цена футболиста. Неизвестно, сколько за него просит хорватский клуб, выкупивший Петковича в "Болонье" за €1 млн. Тransfermarkt оценил футболиста в €12 млн.

В последнем матче "Динамо" победило "Сьон" - 2:0. 17 июня киевляне сыграют против "Ниццы".

Во время летнего трансферного окна команда Мирчи Луческу подписала форварда ЦСКА Илью Шкурина и полузащитника "Колоса" Дениса Антюха.

Бруно Петкович выступает за "Динамо" Загреб с 2018 года. Перед этим играл за итальянские клубы. В сборной Хорватии стал основным нападающим.

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