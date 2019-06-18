"Динамо" хочет подписать польского защитника

Ветеска может стать вторым поляком в "Динамо" после Кендзеры

"Динамо" возобновило интерес к защитнику "Легии" Матеушу Ветеске, сообщает в Twitter журналист Петр Кожминьский.

Главным конкурентом киевлян в борьбе за трансфер 22-летнего центрбека может стать "Брага".

В настоящее время Ветеска представляет Польшу на чемпионате Европы среди команд Ю-21, полностью отыграв победный матч против команды Бельгии (3:2).

"Динамо" хотело подписать футболиста в феврале нынешнего года, но тот принял решение остаться в "Легии".

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В минувшем сезоне Ветеска принял участие в 35 матчах "Легии" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.