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понедельник, 11 января 2021 09:46

"Динамо" хочет подписать экс-звезду "Шахтера"

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&quot;Динамо&quot; хочет подписать экс-звезду &quot;Шахтера&quot;
Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" 5 сезонов. Фото: ФК "Шахтер"

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах бывшего полузащитника "Шахтера" 30-летнего Алекса Тейшейру.

Но бразилец склоняется к переходу в саудовский клуб "Аль-Хиляль", сообщил журналист Марко Корради в Twitter.

Контракт Тейшейра с китайским "Цзянсу Сунин" завершился. Игрок находится в статусе свободного агента и рассматривает предложения продолжения карьеры.

Конкурентом "Динамо" в борьбе за трансфер бразильца также будет турецкий "Галатасарай".

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Алекс Тейшейра играл за "Шахтер" с 2010-го по 2015 год, во всех турнирах забил 89 мячей в 223 матчах. Дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ. В феврале 2016 года перешел в "Цзянсу Сунин" за 50 млн.

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