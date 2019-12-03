"Динамо" хочет один миллион евро за аренду своего футболиста

Сидклей проигрывает конкуренцию в первой команде "Динамо", Фото: из открытых источников

Защитник "Динамо" Сидиклей согласовал условия контракта с "Коринтианс". Бразилец может перебраться в стан бразильский клуб на правах годичной аренды.

Впрочем, клубы пока не могут договориться по финансовым условиям сделки. За аренду Сидиклея "Динамо" намерено выручить один миллион евро, но "Коринтианс" не согласен с таким вариантом. Бразильцы хотят заполучить защитника бесплатно, выплачивая лишь его зарплату.

Сидиклей уже выступал за "Коринтианс" на правах аренды из "Атлетико Паранаэнсе", после чего перешел в "Динамо". В Украине выступает уже полтора сезона, за это время не смог стать основным игроком киевской команды, пишет "Спортарена"

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В нынешнем сезоне 26-летний бразилец не сыграл ни одного матча киевлян и только один раз попал в заявку команды на игру чемпионата Украины.