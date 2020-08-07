"Динамо" готово продать своего нападающего за €13-15 млн

Форвард "Динамо" Владислав Супряга сможет покинуть киевский клуб не менее чем за 13-15 млн евро.

Именно такую ​​сумму назвал агент футболиста Иван Пироженко. Заявив, что к его клиенту есть активный интерес со стороны европейских команд и в частности представителей Серии А.

"Серия А - мечта для многих мальчишек, не только из Украины, где все еще помнят фантастическую карьеру Шевченко в "Милане". Есть много слухов о Владиславе сейчас: ряд клубов, не только итальянских, наблюдали за ним и отправляли своих скаутов. На сегодняшний день мы общаемся с двумя клубами, но "Болоньи" среди них нет. Цена? Она большая: минимум 13-15 миллионов евро, и это логично, если вдуматься, сколько голов он забил. Если бы Супряга был португальцем, испанцем или бразильцем, то стоил бы на рынке 30 млн.

Мы поговорили с Владом и решили, что лучше еще на год остаться в Украине. Приход Мирчи Луческу в "Динамо", его опыт и авторитет, могут помочь упряжке вырасти, прежде чем он сделает рывок в Европу. Это наша стратегия, но никогда в жизни не знаешь, что произойдет ", - отметил Пироженко в комментарии calciomercato.it.

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Владислав Супряга перешел в киевское "Динамо" летом 2018 с "Днепра-1".