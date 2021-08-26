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четверг, 26 августа 2021 20:30

"Динамо" будет играть в "группе смерти" Лиги чемпионов. "Шахтер" — в прошлогодней

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&quot;Динамо&quot; будет играть в &quot;группе смерти&quot; Лиги чемпионов. &quot;Шахтер&quot; — в прошлогодней
В Лиге чемпионов снова будут играть две украинские команды. Фото: Reuters

Украинские клубы узнали соперников по групповому турниру Лиги чемпионов.

Жребий снова был безжалостным в киевское "Динамо". Подопечные Луческу попали в настоящей "группы смерти". Их соперниками будут мюнхенская "Бавария", испанская "Барселона" и португальская "Бенфика", за которую выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Чуть больше повезло "Шахтеру". Дончане сыграют с теми же соперниками, и в прошлом сезоне: итальянский "Интер", мадридским "Реалом". А вместо менхенгладбахской "Боруссии" им противостоять "Шериф" старого знакомого Юрия Вернидуба.

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В прошлом году "Динамо" и "Шахтер" тоже играли в групповом турнире Лиги чемпионов, но в 1\8 ни один клуб не пробился. оба заняли третьи места в группе.

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