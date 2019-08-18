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воскресенье, 18 августа 2019 20:11

Диего Форлан признавался лучшим футболистом Кубка мира

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40-летний знаменитый уругвайский нападающий Диего Форлан объявил, что завершает свою футбольную карьеру.


"После 21 года выступлений я решил завершить профессиональную карьеру. Закончился прекрасный этап жизни, полный невероятных воспоминаний и эмоций. Однако впереди новые вызовы. Благодарен всем, кто сопровождал меня на этом пути", — написал футболист на своей странице в Twitter.

Его отец, Пабло Форлан, был игроком сборной Уругвая на чемпионате мира 1966 года в Англии и чемпионате мира 1974 года в ФРГ. Дед Диего по материнской линии, Хуан Карлос Корассо, был известным аргентинским футболистом клуба "Индепендьенте", а впоследствии — тренером сборной Уругвая. Два его дяди — Хосе Пасториса и Рикардо Бочини — также известны как профессиональные футболисты.

В детстве Форлан подавал неплохие надежды, играя в теннис, однако затем он сделал выбор в пользу футбола, по примеру своих родственников.

На чемпионате мира 2010 года в ЮАР Форлан забил первые два мяча уругвайцев на турнире, открыв счёт в матче второго тура против команды хозяев дальним ударом с помощью рикошета от спины защитника, а затем реализовав пенальти за снос Луиса Суареса. В 1/4 финала Форлан забил свой третий мяч на турнире, поразив ворота Ганы со штрафного удара. Отличился Форлан и в полуфинальном матче со сборной Голландии, дальним ударом сравняв счёт в матче (1:1). Однако в итоге уругвайские футболисты уступили (2:3), а Форлан был заменён из-за травмы на 84-й минуте при счёте 1:3.

 

В матче за 3-е место Уругвай проиграл Германии со счётом 2:3; Форлан забил второй гол своей команды. По итогам чемпионата Диего был признан лучшим игроком турнира, набрав 23,4 % голосов

За годы футбольных выступлений Форлан поиграл за десять клубов в Аргентине, Англии, Испании, Италии, Бразилии, Японии, Уругвая и Индии. Последним клубом Диего стал гонконгский "Китчи", за который уругваец провел 7 матчей весной 2018-го, после чего получил статус свободного агента.

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В коллекции трофеев Форлана — чемпионство Англии ("Манчестер Юнайтед" в 2003-м) и Уругвая ("Пеньяроль" в 2016-м), победа в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА ("Атлетико" в 2010-м), Кубок Америки со сборной в 2011-м, а также звание лучшего игрока и лучшего бомбардира ЧМ-2010.

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