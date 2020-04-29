Дибала четыре раза сдавал положительный тест на коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 432
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 1458
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2277
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1026
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4698
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 522
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 864
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5904
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1602
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3789
Фото
Все фото
11
9
10
14
13
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
Мать Неймара выгнала 23-летнего сожителя, узнав о его любви к мужчинам
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
52-летняя мать Неймара соблазнила молодого киберспортсмена: фото пары
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника &quot;Реала&quot;
Сексуальная и откровенная: как выглядит девушка звездного полузащитника "Реала"
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Горячая соблазнительница: фото сексуальной модели, которая очаровала молодого футболиста
Видео
Все видео
Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку
Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку
Пілот Формули-1 одягнувся в костюм банана
Пілот Формули-1 одягнувся в костюм банана
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Президент клуба отправлял будущего обладателя "Золотого мяча" в шахту
Из Заварова хотели сделать второго Платини
Из Заварова хотели сделать второго Платини
Девич завершил карьеру
Девич завершил карьеру
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 1998
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1773
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1404
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 378
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
среда, 29 апреля 2020 10:15

Дибала четыре раза сдавал положительный тест на коронавирус

  Комментировать
Дибала четыре раза сдавал положительный тест на коронавирус
Дибала является лидером атак "Ювентуса". Фото: Reuters

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала все еще инфицирован коронавирусом. Аргентинец четвертый раз сдал положительный тест - таким образом, он уже более месяца борется с болезнью. Об этом сообщает AS со ссылкой на Хосепа Педрерола - ведущего популярной программы El Chiringuito de Jugones.

Интересно, что никаких симптомов Covid-19 у Дибалы не наблюдается. Аргентинец продолжит лечение дома, где находится в самоизоляции.

Впервые 26-летний форвард сдал положительный тест 21 марта. Позже он объявил о выздоровлении, но впоследствии у Дибалы снова диагностировали болезнь. Также заболела и девушка нападающего "Ювентуса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чемпионат Аргентины досрочно завершили из-за коронавируса

Дибала перебрался в "Ювентус" в 2015 году из Палермо. В сезоне 2019/20 провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дибала четыре раза сдавал положительный тест на коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

Украинский командира приговорили к расстрелу

Запустили экспериментальную линию транспорта

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 70964
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 1 Просмотров: 16875
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров Просмотров: 13383
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 10926
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
Соблазнительный ангел: Деми Роуз в черном кружеве и красных ботфортах подразнила подписчиков
3
 Просмотров: 9261
Спорт
Италия может не доиграть чемпионат по примеру Франции
Италия может не доиграть чемпионат по примеру Франции Просмотров: 81
ПСЖ готов доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях
ПСЖ готов доиграть Лигу чемпионов на нейтральных полях Просмотров: 36
Умерла легендарная гандболистка киевского "Спартака"
Умерла легендарная гандболистка киевского "Спартака" Просмотров: 639
Что нужно знать о потенциальном новичке команды Андрее Шевченко
Что нужно знать о потенциальном новичке команды Андрее Шевченко
 Просмотров: 819
Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку
Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
4
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
4
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
3
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
1
Уничтожение милосердия: Ефросинина раскритиковала скандальное заявление Тодоренко
Голосов: 566
Голосование Кто должен быть главным тренером киевского "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Алексей Михайличенко
  • 2) Виктор Скрипник
  • 3) Сергей Ребров
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua