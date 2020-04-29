Дибала четыре раза сдавал положительный тест на коронавирус

Дибала является лидером атак "Ювентуса". Фото: Reuters

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала все еще инфицирован коронавирусом. Аргентинец четвертый раз сдал положительный тест - таким образом, он уже более месяца борется с болезнью. Об этом сообщает AS со ссылкой на Хосепа Педрерола - ведущего популярной программы El Chiringuito de Jugones.

Интересно, что никаких симптомов Covid-19 у Дибалы не наблюдается. Аргентинец продолжит лечение дома, где находится в самоизоляции.

Впервые 26-летний форвард сдал положительный тест 21 марта. Позже он объявил о выздоровлении, но впоследствии у Дибалы снова диагностировали болезнь. Также заболела и девушка нападающего "Ювентуса".

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Дибала перебрался в "Ювентус" в 2015 году из Палермо. В сезоне 2019/20 провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.