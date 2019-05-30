Девушка Криштиану Роналду демонстрирует прекрасную фигуру в рекламе купальников

Еще недавно девушка Криштиану Роналду Джоржина Родрігес дефилировала на знаменитом кинофестивале в Каннах, а сейчас уже снимается в рекламе.

Эффектная красавица продолжила сотрудничество с брендом пляжной одежды Yamamay.

Девушка представила новую именную коллекцию, заодно продемонстрировав идеальные формы.

Автор: социальные сети Джорджина Родригес за несколько дней снялась в рекламе нижнего белья.

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Криштиану Роналду прошлым летом перешел из "Реала" в "Ювентус", где стал чемпионом Италии. Но в Лиге чемпионов итальянская команда не смогла преодолеть "Аякс".