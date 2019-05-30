Девушка Криштиану Роналду демонстрирует прекрасную фигуру в рекламе купальников

Еще недавно девушка Криштиану Роналду Джоржина Родрігес дефилировала на знаменитом кинофестивале в Каннах, а сейчас уже снимается в рекламе.
Эффектная красавица продолжила сотрудничество с брендом пляжной одежды Yamamay.
Девушка представила новую именную коллекцию, заодно продемонстрировав идеальные формы.
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Криштиану Роналду прошлым летом перешел из "Реала" в "Ювентус", где стал чемпионом Италии. Но в Лиге чемпионов итальянская команда не смогла преодолеть "Аякс".
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