Девушка игрока "ПСЖ" показала яркие фото в купальнике

Подруга защитника "ПСЖ" и сборной Бразилии Дани Алвеса Джоана Санс решила переждать холода в теплых краях.

Модель поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха на Кубе.

Девушка даже похвасталась температурой воздуха, которая заметно контрастирует с той, которая сейчас в Европе.

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Дани Алвес 8 сезонов выступал за "Барселону", за которую провел 247 матчей.