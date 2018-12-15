Девушка игрока "ПСЖ" показала яркие фото в купальнике

Подруга защитника "ПСЖ" и сборной Бразилии Дани Алвеса Джоана Санс решила переждать холода в теплых краях.
Модель поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха на Кубе.
Девушка даже похвасталась температурой воздуха, которая заметно контрастирует с той, которая сейчас в Европе.
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Дани Алвес 8 сезонов выступал за "Барселону", за которую провел 247 матчей.
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