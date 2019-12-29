Дэвис нокаутировал Гамбоа и продолжил свою победную серию

Дэвис до сих пор не проиграл ни разу

В Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа. Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в финальной трехминутке нокаутировал кубинца.

Американец дебютировал в рамках самой легкой весовой категории с победы и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular. Об этом пишет "Чемпион".

Таким образом, 25-летний Джервонта Дэвис одержал двадцать третью победу (22 нокауты) при одной ничьей. В 38-летнего Гамбоа 30 побед (18 нокаутов) и три поражения.

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Джервонта Дэвис - один из самых желанных соперников украинца Василия Ломаченко. Ломаченко может встретиться с Дэвисом в случае победы в бою за звание абсолютного чемпиона мира с американцем Теофимо Лопесом.