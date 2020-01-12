Дэвид Стерн был важнейшим человеком в истории НБА

Сегодня 9 дней после смерти Дэвида Стерна – лучшего менеджера в истории баскетбола. Он умер после кровоизлияния в мозг, в возрасте 77 лет. В НБА он работал рекордные 30 лет.

Многие называют Стерна лучшим комиссионером в истории баскетбола. Он являлся одним из самых успешных топ-менеджеров в истории американских компаний. Если владельцы команд НБА доверяли самый ответственный пост в баскетболе человеку на протяжении 30 лет, значит, он заслужил это. Сообщает "Трибуна"

"Дэвид Стерн – главная сила, главная причина того, что лига находится на текущих позициях. Не считайте это неуважением к великим игрокам или владельцам. Но все это – результат лидерства одного человека", – так оценивает работу Дэвида Стерна Пэт Райли. Вторит ему и Грегг Попович: "Без него не было бы никакой лиги. Его работа, упорство, мудрость, которую он показывал все эти годы, заслуживают благодарности от каждого". А Билл Уолтон лаконично заявляет: "Дэвид Стерн – самый важный человек в истории баскетбола".

Главная цель комиссионера на посту руководителя лиги – увеличить стоимость всех команд. Владельцы нанимают его не для того, чтобы он рекламировал звезд или возился с контрактами. Им нужно, чтобы их активы – в данном случае команды – росли в цене. Как справился Дэвид Стерн со своей основной задачей?

Во время его правления клубы потратили почти 8,5 миллиардов долларов на постройку новых стадионов

Судите сами – в 1984 году все команды НБА суммарно стоили 400 миллионов. Когда Стерн ушел, даже самая дешевая в отдельности стоила минимум столько же. Резко выросли и зарплаты игроков – со средних значений в 300 тысяч, когда Стерн стал комиссионером, до более пяти миллионов, когда он уходит на пенсию.

Стерн требовал от каждой команды строить доходную и привлекательную арену. По оценкам, за его правление клубы потратили почти 8,5 миллиардов долларов на постройку новых стадионов или реконструкцию старых арен.

Новый комиссионер уже в 1984 году понимал силу бренда. Он стал превращать НБА в лицензионный продукт, который можно было бы продавать. Как раз пришел в лигу Майкл Джордан с Nike и их брендом Air Jordan, и маркетологи Nike стали работать вместе с НБА. Они видели, что у лиги самая разная аудитория – и богатые, и бедные, люди всех рас и интересов – и нужно было достучаться до каждого. До Стерна партнерами лиги были только компании-производители спортивных товаров. Другие корпорации боялись инвестировать в вид спорта, который им казался "слишком черным". Дэвид Стерн изменил это отношение, и рекламные контракты посыпались на лигу сразу же – Gatorade в 1984, Coca-Cola в 1986 и так далее.

Никто не ожидал, что Стерн окажется таким ловким менеджером. Все знали его как отличного юриста с колоссальным опытом работы в спорте, но никто не видел в нем маркетолога. Отныне комиссионер больше не был формальной фигурой, в чьи задачи входило лишь следить за исполнением правил, выписывать штрафы и вручать чемпионский кубок. Теперь комиссионер спортивной лиги был исполнительным директором многомиллиардной корпорации.

Главная победа Стерна в рамках популяризации баскетбола – это контракты с телевидением. Еще в 1981 году даже финальная серия (!) транслировалась на ТВ в записи, и только в выходные матчи показывались в прямой трансляции – в середине дня, не в прайм-тайм. У финала 1981 года был самый низкий телерейтинг в истории. Три года спустя пришел Стерн и все изменил. Он сразу заключил два контракта на показ игр на общую сумму в 200 миллионов.

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К концу 80-х лига решилась выйти на новый уровень и транслировать все игры плей-офф. Раньше никто и не задумывался об этом – кому нужны на ТВ все игры плей-офф? Сейчас это кажется абсурдным. Стерну повезло – как раз в это время поменялось правление в NBC Sports, и телекомпания была готова заключить 600-миллионный контракт с НБА, поскольку совсем недавно потеряла бейсбол, который был на канале десятки лет. НБА нашла многолетнего телепартнера, готового вместе со Стерном повышать привлекательность спорта.

А затем пришла эра кабельного телевидения в США, рейтинги все росли, игры НБА стали показывать и за пределами Америки, контракты заключались на все более выгодных условиях для лиги. Последний раз НБА продавала права на показ матчей в 2008 году, заключив соглашение с TNT и ESPN на сумму в 7,44 миллиарда долларов. Стерн знал, что только телевидение может сделать его лигу действительно популярной.

Стерн подумал всего минуту и дал добро

Стерн никогда не боялся внедрять новые технологии в НБА. В начале 90-х никто еще не мог предсказать будущее интернета. Однажды топ-менеджеры НБА на совещании обсуждали возможность зарегистрировать NBA.com. Стерн подумал всего минуту и дал добро, а вместе с тем посоветовал зарегистрировать и Bulls.com, Lakers.com, Kings.com и остальные клубные сайты. Никто не понимал тогда, что с ними делать – и многих руководителей это отговорило бы от такого шага. Но спустя годы интернет стал главным способом общения лиги с болельщиками. Так НБА первой из спортивных лиг вышла во Всемирную сеть. Чутье Стерна не подвело.

Вслед за NBA.com у лиги появился и свой канал NBA TV, а затем и League Pass, благодаря которому болельщики по всему миру могут следить за любой игрой НБА – хоть даже на мобильном телефоне.

Стерн не смог бы управлять лигой, если бы не понимал ее философии. НБА – это не лига менеджеров, это не лига команд. Это лига игроков. Успешной она может стать лишь тогда, когда в ней есть звезды. Но звезда должна сиять не только на площадке, но и за ее пределами.

Когда Стерн стал комиссионером, у игроков не было персональных контрактов. Лишь у Мэджика было спонсорское соглашение с "Севен-Ап" – ни Берд, ни Карим, ни Доктор Джей рекламных контрактов не имели. С приходом Стерна к власти ситуация стала меняться. Он понимал, что для роста Ассоциации нужно сделать так, чтобы игроки стали интересны даже тем, кто пристально не следит за игрой. Его задачей было сделать так, чтобы аудитория Майкла Джордана была больше, чем аудитория НБА.

Так Стерн стал "продавать" образ своих звезд. Вы не смотрите НБА – но вам наверняка хочется купить самые новые модные кроссовки от Джордана. Вы не знаете, кто такой Грант Хилл – но вы же пьете "Спрайт". Вы не увлекаетесь баскетболом – но фильмы с Шакилом О'Нилом все равно видели. Звезды НБА окружали Америку со всех сторон, и популярность лиги, основанная на маркетинге лучших игроков, только росла при Стерне с каждым годом.

Однако не стоит думать, что Стерн постоянно шел на поводу у своих "золотых коров" – суперзвезд баскетбола. "Если ты собираешься играть в моей лиге, тебе придется играть по моим правилам", – это ставшее уже классическим изречение Стерна, которое он высказал Айверсону, показывало всю сущность работы комиссионера. Руководитель такого масштаба обязан быть диктатором. Демократия тут не сработает: у тебя 20 звезд в лиге, 30 владельцев, и кто-то из них обязательно будет неправ, а потому в конечном итоге прав должен быть только ты.

Еще до назначения на пост четвертого комиссионера в истории НБА в 1984 году Дэвид Стерн был главным представителем лиги в переговорах по новому Коллективному соглашению 1983 года. Именно тогда появился потолок зарплат – самый главный элемент контрактных отношений между игроками и командами.

Благодаря потолку зарплат лига установила план ежегодного роста прибыли команд – и, соответственно, роста зарплат игроков, которые стали привязаны к доходам всей лиги. В то время 4 команды НБА были на грани банкротства – но все они были спасены и остались в лиге до сих пор. Так Стерн ввел в НБА потолок зарплат – задолго до других американских лиг.

Дэвид Стерн происходил из еврейской семьи. Он был женат на Диане Бок Стерн. Они имели двух сыновей.