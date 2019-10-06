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воскресенье, 06 октября 2019 20:11

Детский тренер хотел отдать Клаудио Маркизио в "Милан"

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3 октября объявил об окончании карьеры игрока 33-летний Клаудио Маркизио - семикратный чемпион Италии в составе "Ювентуса", четырехкратный обладатель Кубка страны, финалист Лиги чемпионов и чемпионата Европы.

- Я дал обещание мальчику, который мечтал стать футболистом. Сказал, что буду играть, пока буду чувствовать чудо осуществления мечты, выходя на поле. В последние месяцы мой ум и сердце пережили смешанные чувства, и я понял, что больше не смогу выполнять свое обещание. Я не жалею и благодарен семье, которая научила меня смотреть в будущее. Так что спасибо мечте! Ты дала мне смелость, силу, успех и, прежде всего, радость! - написал Маркизио в инстаграме.

Даже ребенком был редкостным профессионалом

Вся семья Клаудио болела за "Ювентус", а его первый тренер Энцо Гарнероне мечтал о "Милане".
- Маркизио был очень сконцентрирован на игре, - вспоминал Энцо. - За 90 минут матча забывал все на свете. Даже ребенком был редкостным профессионалом. Побегал, вспотел, а на следующий день приходит в выстиранной и выглаженной форме. Был на редкость дисциплинированным. Юношей я хотел отвезти его в "Милан", однако спортивный директор нашей команды предложил компромисс. Мол, сначала мы повезем его в "Ювентус", а если там откажут - в "Милан". На просмотре Клаудио так понравился функционерам туринцев, что они без разговоров оставили его у себя.

 

В детских командах "Ювентуса" Клаудио начала играл в нападении, как и его кумир Алессандро Дель Пьеро. Впоследствии тренеры перевели его в полузащиту. В основе команды он начал появляться в 2005 году, когда "Юве" играл в серии "В", а после годичной аренды в "Эмполи" стал твердым игроком основы в 2007 году. Всего за первую команду туринцев он сыграл 292 матча, в которых забил 33 мяча.

В 2016 году Клаудио травмируется, а после лечения не может вернуть себе место в основе суперклуба. Выходит на замены и в 2018 переходит в российский "Зенита". Там сыграл лишь 9 матчей, отметившись голами дважды.

 

Пресса предполагала, где может продолжить карьеру звездный итальянец, но он заявил, что больше не получает удовольствие от футбола.

С женой Робертой Маркизио воспитывает двух сыновей - Давида и Леонардо.

- Больше всего жалею о проигранном в 2015 году "Барселоне" финал Лиги чемпионов, - заявил напоследок звездный игрок.

В составе сборной Италии Маркизио сыграл 55 матчей и отметился 5 забитыми мячами.

Автор: Юрий СТРИГУН
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