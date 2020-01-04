"Десна" получила за Фаворова 470 тысяч евро. Это первые деньги клуба

Раньше Артем Фаворов играл за датский "Вайле"

Трансфер Артема Фаворова обошелся венгерской Академии Пушкаша в 470 тысяч евро. Это первые деньги, которые заработала черниговская "Десна" за продажу футболистов.

Зарплата хавбека составит 10 тысяч евро в месяц, возможны бонусы. Кроме того, клубы уже договорились, что летом к Артему присоединится его брат - Денис. Об этом сообщает "Футбол-24"

Артем Фаворов в первой части сезона сыграл 16 матчей в УПЛ. Он является воспитанником киевского Динамо. Ранее он выступал за Оболонь-Бровар, Звезду и датский Вайле.

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Академия Пушкаша занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, отставая от лидера, Ференцвароша, на 11 очков.