"Десна" будет играть во Львове матчи Лиги Европы

"Десна" финишировала четвертой в последнем чемпионате. Фото: ФК "Десна"

"Десна" Чернигов официально объявила о том, что свой первый домашний матч в следующем сезоне Лиги Европы проведет во Львове на "Арене Львов".

Ранее "ТаТоТаке" сообщал о том, что "Десна" все домашние матчи будет проводить во Львове. Однако пока "Десна" сообщила только о проведении во Львове первого домашнего матча.

"Десна" стартует в Лиге Европы сезона 2020/2021 с третьего квалификационного раунда - 24 сентября.

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Эта стадия турнира предусматривает только один матч, а хозяин будет избран методом жеребьевки. Поэтому черниговский клуб может провести его и не на домашнем поле. Если команда выйдет в плей-офф квалификации, то его тоже сыграют в одном матче.