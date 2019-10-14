"Деньги, джипы, телки и сауны" - Петраков раскритиковал молодых футболистов

Александр Петраков победил вместе со сборной Ю 20 на Кубке мира в Польше. Фото: УАФ

Украинский тренер Александр Петраков рассказал, почему молодые украинские футболисты не едут в Европу.

Об этом сообщает "Футбол 24"

"Когда мы разошлись со сборной Ю-20, я им сказал, что они зависимы только сами от себя и от обстоятельств в жизни. Им нужно продолжать работать и не бояться трудностей, а не выбирать удобную среду.

Ты должен высыпаться и тяжело работать. Там два часа тренировки работают, дерутся, чтобы попасть в заявку на матч. Поэтому зачем мне ехать туда? Там немного больше будет денег.

А здесь меня все устраивает. Я в своей стране. У меня есть деньги, я купил себе джип. Я декабря сыграл. У меня телка, я пошел с ней в бар, на дискотеку. Всю ночь потанцевал. Завтра что у нас? Сауна? Пошел в сауну, попарился. Это удобная среда. А вот перейти на тот уровень и биться за место в составе многие не согласны.

Я влезать в их жизни уже просто не имею права. Кто захочет посоветоваться - позвонят. Я им об этом сказал. Я все, что смогу, для них сделаю ", - поделился Петраков в эфире передачи" Профутбол ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" не захотел продавать своего таланта за 3 млн евро в итальянский клуб

Александр Петраков летом победил на молодежном Кубке мира в Польше. К этому выводил сборную Ю -20 на Кубок мира 2015 и сборную Ю 19 на Евро 2014 и 2018.