Дебютант выиграл четвертую гонку чемпионата мира

В словенской Поклюке в заключительной гонке чемпионата мира по биатлону сезона-2020/2021 состоялся мужской масстарт.
Украину представлял Артем Прима, финишировавший на 21-ом месте. У него - 5 промахов.
Победу одержал норвежец Стурла Лагрейд, вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале. Тройку замкнул француз Кантан Фийон-Майе.
Это уже четвертая победа на чемпионате мира для 24-летнего Лагрейда.
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Сегодня также прошел массовый старт у женщин. Лучшая из украинок Елена Пидгрушная финишировала двенадцатой.
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