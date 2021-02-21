Дебютант выиграл четвертую гонку чемпионата мира

Стурла Лагрейд стал открытием нынешнего сезона. Фото Global Look Press

В словенской Поклюке в заключительной гонке чемпионата мира по биатлону сезона-2020/2021 состоялся мужской масстарт.

Украину представлял Артем Прима, финишировавший на 21-ом месте. У него - 5 промахов.

Победу одержал норвежец Стурла Лагрейд, вторым стал его соотечественник Йоханнес Дале. Тройку замкнул француз Кантан Фийон-Майе.

Это уже четвертая победа на чемпионате мира для 24-летнего Лагрейда.

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Сегодня также прошел массовый старт у женщин. Лучшая из украинок Елена Пидгрушная финишировала двенадцатой.