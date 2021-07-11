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воскресенье, 11 июля 2021 10:28

Дебютант "Динамо" спас ничью в матче из "Серветтом"

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Дебютант &quot;Динамо&quot; спас ничью в матче из &quot;Серветтом&quot;
Илья Шкурин забил в дебютном матче. Фото: Reuters

Вчера, 10 июля, киевское "Динамо" провело первый спарринг на втором сборе в Швейцарии с командой "Серветт".

Матч состоялся в Женеве и закончился вничью – 1:1. Киевляне пропустили гол в первом тайме, а отыгрались на 85-ой минуте. Отличился новичок команды беларус Илья Шкурин. Он замкнул головой навес Владимира Тымчика.

"Динамо" – Бойко – Кенджера, Бражко (Дубинчак 46), Сирота (Шабанов 75), Сидклей (Тымчик 46) – Андриевский (Коробенко 78), Шепелев (Гармаш 46), Буяльский (Шкурин 75) – Родригеш (де Пена 46), Антюх (Леднев 66) – Супряга (Кулач 66).

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"Серветт" стал бронзовым призером чемпионата Швейцарии.

"Динамо" на первом сборе сыграло вничью с "Базелем" (4:4), "Лозанной" (1:1) и "Люцерном" (3:3), а также обыграло "Дивонн" (5:0).

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