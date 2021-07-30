Де Пена бесплатно покинет "Динамо"

Карлос Де Пена три года выступает за "Динамо". Фото: Юрий Юрьев

Один из лидеров "Динамо" 29-летний Карлос Де Пена бесплатно покинет киевский клуб.

Уругваец не может договориться о новом контракте, поэтому получит статус свободного агента в конце года, сообщает "Динамо Киев Inside".

"Контракт Де Пены заканчивается 31 декабря 2021 года. Руководство клуба предложило Карлосу новый трехлетний контракт. Де Пена отказался.

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Летом "Динамо" пыталось продать уругвайца в MLS, но ценник в €2 млн не заинтересовал потенциальных покупателей, среди которых наиболее активным был "Торонто". И хотя переговоры о продлении продолжаются, высока вероятность ухода Карлоса в статусе свободного агента.

Мотивы просты - намного большие подъемные выплаты не связанному контрактом игроку при переходе. И желание жить поближе к дому", - говорится в сообщении.

Карлос Де Пена перешел в "Динамо" в январе 2019 года в качестве свободного агента. В прошлом сезоне провел за киевскую команду 33 матча во всех турнирах, где забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. 1 августа "Динамо" сыграет первый матч чемпионата против "Вереса". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.