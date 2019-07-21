Де Лигт поможет "Ювентусу" превзойти "Реал"

В прошлом году "Аякс" обещал отпустить Де Лигта за 45-50 миллионов, но слова не сдержал

Маттейс Де Лигт официально перешел из "Аякса" в "Ювентус". Один из самых громких трансферов этого лета таки состоялся. Туринцы заплатят "Аякса" за переход 19-летнего центрбека 75 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами для агента Мино Райолы.

Таким образом трансфер Где Лигта вполне может считаться рекордным для защитников.

Хотя весной не все было так оптимистично. Основным претендентом на Где Лигта считалась "Барселона". Особенно после того, когда в Каталонию перебрался еще один звездный игрок "Аякса" - де Йонг.

Однако клубы не договорились о зарплате игрока. Говорят, здесь хорошо постарался именно Райола - у него зуб на "Барселону" еще со времен Златана Ибрагимовича.

Зарплата в Маттейса действительно будет немалой - 1 миллион евро ежемесячно и 12 миллионов в год. Однако ходят упорные слухи, что Де Лигт получит еще больше - 16 миллионов.

Неудивительно, что звездного голландца не смутил даже телефонный звонок от президента "Барсы" Жозепа Бартомеу - тот пытался убедить Маттейса стать одноклубником Месси уже в последний момент. Не помогло.

Де Лигт стал частью "Ювентуса" и будет реализовывать новую клубную фиософию - стать зрелищным клубом и перехватить пальму первенства у "Реала".

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"Ювентус" не отступает от философии и ежегодно привозит в Турин хотя бы одну суперзвезду. В прошлом году это был Роналдо, а этом - Де Лигт.