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среда, 12 мая 2021 15:21

Де Дзерби заканчивает переговоры с "Шахтером"

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Де Дзерби заканчивает переговоры с &quot;Шахтером&quot;
Роберто Де Дзерби будет работать из горняками 2 года. Фото: twitter.com/SassuoloUS

Переговоры между "Шахтером" и главным тренером "Сассуоло" Роберто Де Дзерби находятся на финальной стадии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие недели итальянский специалист подпишет с "Шахтером" контракт до 2023 года. Он приедет в Украину вместе со своим штабом и несколькими игроками.

Ранее "Сассуоло" отобрал очки у "Аталанты", где выступают украинцы Малиновский и Коваленко.

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Сегодня, 12 мая, "Шахтер" объявил об уходе Луиша Каштру с поста главного тренера. Вчера появилась информация, что Де Дзерби уже подписал с "Шахтером" контракт на два года. "Сассуоло" идет на восьмом месте в чемпионате Италии.

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