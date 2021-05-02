Де Дзерби впервые упомянул о "Шахтере"

Де Дзерби сегодня играет с "Аталантой". Фото: Reuters

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о возможном переходе в донецкий "Шахтёр".

"Люди пишут всякое, и я сказал футболистам, что они и клуб первыми узнают, если я соберусь уходить. Я в долгу перед ними, и это будет правильно. Вероятность того, что я останусь, равна вероятности моего ухода из "Сассуоло". Футболисты этой команды — профессионалы, они могут продолжать играть как со мной, так и без меня. Если я перейду в "Шахтёр", это не станет какой-то сенсацией. Мне нравится быть открытым и справедливым во всём", — приводит слова Де Дзерби Football Italia.

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Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтёр" предлагает 41-летнему наставнику контракт на два сезона с зарплатой € 4 млн в год. Контракт нынешнего наставника горняков Луиша Каштру заканчивается в июне. Команда впервые за 5 лет проиграла борьбу за чемпионство киевскому "Динамо".