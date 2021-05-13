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четверг, 13 мая 2021 10:41

Де Дзерби рассказал, будет ли тренировать "Шахтер"

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Де Дзерби рассказал, будет ли тренировать &quot;Шахтер&quot;
Роберто Де Дзерби близок к переезду в Украину. Фото: Gettyimages.com

Наставник "Сассуоло" 41-летний Роберто Де Дзерби не подтвердил свою работу в "Шахтёре" со следующего сезона.

Итальянский тренер прокомментировал возможную свою работу в Украине, сообщает DAZN.

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"Не хочу пропускать никакие вопросы. Когда придет время, мы дадим вам знать.

Близок я к "Шахтёру"? Вопрос не в том - близок или далек. Я знаю, что мне посчастливилось работать с этой командой и в этом клубе. Я также знаю, что мы превзошли все ожидания.

Я - профессионал, меня должны оценивать по результатам. Мы вам все скажем, с клубом и футболистами у меня нет секретов - мы разговариваем, и они знают больше, чем вы", - сказал итальянец.

По сообщению СМИ, Роберто Дзерби заменит Луиша Каштру в "Шахтёре" со следующего сезона. Португальский тренер уже объявил о своем уходе из донецкого клуба.

Итальянский наставник подпишет контракт на два года с зарплатой €2 млн в год плюс бонусы.

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