Де Дзерби обещает прогресс украинского таланта "Шахтера"

Михаил Мудрик является одним из главных талантов "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби видит потенциал для развития у игрока молодежной сборной Украины Михаила Мудрика.

Вингер недавно принес победу "молодежке" над Арменией и помог "горнякам" выйти в Лигу чемпионов.

"В прошлом сезоне "Шахтер" финишировал вторым с отставанием от "Динамо" в 11 очков. Или не достиг никакой цели. Считаю, пришло время перемен. Моя глобальная цель - сделать "Шахтер" сильнее по сравнению с тем, каким его принял.

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Чтобы команда выросла, нужно помогать молодым игрокам совершенствоваться. Я хочу выиграть не только чемпионат, Кубок, сыграть как можно лучше в ЛЧ, но и воспитать молодых игроков, превратить их в сформированных футболистов.

Считаю, Мудрик - один из лучших сегодня. Если не смогу вывести его на новый уровень - расценю это как личное поражение", - сказал Де Дзерби в эфире клубного канала "горняков".

Михаил Мудрик начинал выступления в "Металлисте", играл за молодежные команды "Днепра". С 2017 года защищает цвета "Шахтера".

В турнирной таблице "горняки" занимают второе место в УПЛ, отставая от "Динамо" на три очка. 11 сентября команда Роберто Де Дзерби сыграет против "Днепра-1". Начало игры в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте.