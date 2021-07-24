Дарья Белодед вышла в полуфинал олимпийского турнира в дзюдо

Дарья Белодед легко преодолела два первых этапа. Фото: Укринформ

Сегодня, 24 июля на Олимпиаде в Токио проходят соревнования в дзюдо среди мужчин и женщин.

Украинка Дарья Белодед на пути в четвертьфинал победила представительницу Сербии Милицу Николич.

В четвертьфинале она победила Катарину Косту из Португалии, проведя удержание в дополнительное время.

В полуфинале украинка встретится с японкой Фуной Тонаки, которая победила на ЧМ-2017. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио, Тонаки уступила Белодед в поединке за золото. Начало – в 11.00.

.Еще один украинский дзюдоист Артем Лесюк в 1/4 финала проиграл вице-чемпиону Европы, французу Луке Мхеидзе.

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Дарья Белодед – одна из главных медальных надежд сборной Украины. Она является вице-чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира. Ее отец – известный дзюдоист Геннадий Белодед.