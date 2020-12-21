Дарья Белодед нашла утешение после разрыва с футболистом

Украинская дзюдоистка чемпионка мира Дарья Белодед поделилась впечатлением о своем отдыхе в Доминикане. Пост был написан уже после расставания с футболистом "Динамо" Денисом Поповым.

"Умиротворение души. Место, где не хочется ни о чем думать, хочется просто любоваться бушующим океаном, шикарным пляжем с белым песком и качающимися от ветра пальмами.

Место, где каждое фото без фильтров получается как картинка, где люди добрее и жизнерадостнее, потому что живут с видом на рай и получают удовольствие от всего, что их окружает. Место, где всегда тепло и солнечно, где есть вкуснейшие виды экзотических фруктов, которые такие разные, но каждый по своему необыкновенен и вкусен. Место, где тренировки доставляют еще больше удовольствия, чем обычно, с такими-то видами и климатом. Место, где хорошо и спокойно", – написала Дарья в инстаграме.

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Дарья Белодед является двукратной чемпионкой мира по дзюдо. Еще осенью она встречалась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, но в декабре пара разлучилась.