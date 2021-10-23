Дарио Срна назвал лучший футбольный клуб Восточной Европы

Дарио Срна был многолетним капитаном "Шахтера". Фото: Reuters

Бывший защитник "Шахтёра" и нынешний директор клуба по футболу Дарио Срна высказался о донецкой команде.

"Какой клуб "Шахтёр"? Лучший в Восточной Европе. Конечно. Если сравнить в последние 15 лет "Шахтёр" с ЦСКА, "Зенитом", с любым большим клубом. Наша система отличается. Покупать молодых футболистов, многих из Бразилии, улучшать их и продавать в большие клубы. Всё началось с Ахметова.

Он особенный человек. "Шахтёр" – не его бизнес, это его семья. Любовь его сердца. Он мог бы купить любой клуб в Европе. Но хотел его любовь, его город, его страну.

Наши цели – выиграть ЛЧ, УПЛ, Кубок, Суперкубок. Мы начали покупать бразильцев в 2003-м – Матузалем, Брандао, Тейшейра, Дуглас Коста, Адриано, Фернандиньо, Фред.

Это наша стратегия. Обучить их, а потом, если поступит самое выгодное предложение, – подумать о продаже", – приводит слова Срна AS.

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В прошлом году донецкий "Шахтер" не выиграл ни одного трофея в Украине и вылетел из еврокубков на стадии 1/8 финала. После окончания сезона "Шахтер" не продлил контракт из португальским тренером Луишем Каштру.