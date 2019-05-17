Далеко не все фанаты "Барселоны" хотят видеть Гризманна в команде

Гризманн. Фото: Sportbox

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта не верит, что сторонники клуба мечтают о трансфере Антуана Гризманна.

По мнению Лапорты, фанатам "блаугранас" может не понравиться большая цена на форварда "Атлетико".

"Думаю, большинство фанатов не хочет видеть его в команде, в частности, из-за цены, которая, по моему мнению, завышена. Мне кажется, есть другие игроки, способные влиять на игру, которые могут делать то, что мог бы сделать Гризманн.

Но если он перейдет, то все каталонцы поддержат его, как это было с другими игроками", - цитирует Лапорту Marca.

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На этой неделе Гризманн официально объявил, что покинет "Атлетико" по окончании текущего сезона.