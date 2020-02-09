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воскресенье, 09 февраля 2020 10:10

Далакян отстоял в Киеве титул чемпиона мира

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Далакян отстоял в Киеве титул чемпиона мира
Перес проиграл единогласным решением судей. Фото Укринформ

8 февраля в Киеве украинский боксер Артем Далакян в бою за титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе победил венесуэльца Йосбера Переса. Для Далакяна это был четвертый защиту титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг).

Поединок в Киеве продлился все 12 раундов. Артем Далакян победил Йосбера Переса единогласным решением судей и отстоял звание чемпиона мира. Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет 118:100, 117:111, 117:111 на пользу украинца.

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5 февраля Артем Далакян заявил, что хочет выиграть Всемирную боксерскую суперсерию и повторить достижение Александра Усика.

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