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среда, 03 марта 2021 18:10

Цыганков травмировался в кубковом матче

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Цыганков травмировался в кубковом матче
Виктор Цыганков часто травмируется и поэтому выходит на поле не во всех матчах. Фото: скрин трансляции

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков получил повреждение в 1-м тайме матча 1/4 финала Кубка Украины против "Колоса".

В одном из эпизодов он опустился на газон из-за проблем с левой ногой, а затем покинул поле с помощью врачей при счете 0:0.

На 24-й мин. вместо него вышел Жерсон Родригеш.

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1-й матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" "Динамо" проведет 11 марта. Ранее "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы обыграло "Брюгге" – 1:0. Гол забил Виталий Буяльский с подачи Виктора Цыганкова.

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03
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