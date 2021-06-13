Цыганков сегодня не сыграет

Цыганков пропустил почти всю подготовку к Евро. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не сыграет с Нидерландами. Он ещё не восстановился от травмы. О состоянии 23-летнего полузащитника киевского "Динамо" и его готовности сыграть в стартовом матче Евро-2020 спросили главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Это невозможно. Виктор не тренировался с командой, у него была проблема. Будет разумно дать ему возможность получше подготовиться. Дать возможность потренироваться ещё. Тогда посмотрим, как его нога будет реагировать. Мы не будем рисковать футболистами только из-за одной игры", – сказал Шевченко в эфире телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2".

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Матч между командами Украины и Нидерландов состоится 13 июня в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена" в 22:00 мск. Сборная Украины выступает в группе С и сыграет на турнире, помимо Нидерландов, со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).