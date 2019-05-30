Цыганков приноисть победу "Динамо" над Александрией

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все что известно
Просмотров: 630
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1224
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1782
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2457
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1242
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 522
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 7002
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7614
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3672
Фото
Все фото
8
8
8
7
7
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Видео
Все видео
Защитник "Валенсии" сделал подкат собственном тренеру
Защитник "Валенсии" сделал подкат собственном тренеру
Рамос определился относительно своего будущего в "Реале"
Рамос определился относительно своего будущего в "Реале"
Шовковский показал свои шрамы
Шовковский показал свои шрамы
Сборная Украины победила команду из первой лиги в товарищеской игре
Сборная Украины победила команду из первой лиги в товарищеской игре
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы
Интервью
1/5
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 414
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2457
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 21322
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
2 Просмотров: 711
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 117
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
четверг, 30 мая 2019 21:33

Цыганков приноисть победу "Динамо" над Александрией

  Комментировать
Цыганков приноисть победу &quot;Динамо&quot; над Александрией
Виктор Цыганков - автор дубля в ворота "Александрии"

В последнем своем матче сезона "Динамо" победило "Александрию" 2: 0. Подопечные Хацкевича снова не смогли завершить игру в полном составе.

Формально матч между "Динамо" и "Александрией" был игрой 2 и 3 команды в этом сезоне. Несмотря не то, что никакого турнирного значения игра уже не имела, оба тренера выставили боевые составе на сегодня.

Игра должна была быть интересной и понравиться зрителями. Никаких турнирных задач уже было, можно было играть в свое удовольствие. Тем более, что в этом сезоне динамовцы очень плохо играют как раз против "Александрии". Поэтому для гостей это была возможность расставить все на свои места, а хозяевам - возможность показать, что предварительные результаты против "Динамо" не были случайным.

Но какого-то футбольного зрелища не получилось. На поле было больше борьбы, чем собственно футбола. Команда Шарана пыталась играть в свой привычный футбол из-за активности флангов и длинные передачи. Динамовцы отвечали настойчивостью Русина с Бесединим и мастерством Цыганкова. Очень редко на поле происходили какие-то вспышки, в большинстве игра проходила в борьбе в центе поля.

В такой ситуации важно первом забить гол, чтобы получить над соперником психологическое преимущество. Благодаря лучшей индивидуальном мастерстве первым забить удалось как раз динамовцам. Цыганков после передачи Русина открыл счет в игре. Казалось, что киевляне имеют взять игру под полный контроль и увеличить свое преимущество. Но удалени получил Ахмед Алибеков. Который похоже не успел перестроиться после замены Кендзера на позицию центрального защитника. В очередном матче команда Хацкевича остается в меньшинстве.

"Динамо" снова не смогло доиграть матч в полном составе.

Этот сезон стал точно рекордным в плане удаленний игроков в чемпионов Украины для "Динамо". . Это уже никак нельзя назвать какими-то случайностями. Во второй части сезона дважды в матчах против "Шахтера", "ФК Львов", "Зари" динамовцы оставались в меньшинстве. Причем только в большинстве красные игроки "Динамо" получали за два предупреждения, грубую игру. С этим уж точно что-то нужно делать. Создается впечатление, что здесь дело не только в мастерстве игроков, но и в психологии.

Во второй половине игры ожидалось, что "Александрия" пойдет вперед. Но проблемой "Александрии" является именно позиционная игра первым номером. Кроме банальных и прогнозируемых длинных передач хозяева ничего не смогли предложить сопернику в атаке. Динамовцы получили пространство и свободные зоны. Еще в начале второго тайма Цыганков имел все шансы снимать вопрос победителя, но не попал из удобной позиции. Но через 15 минут "Динамо" выбежали в быструю атаку, где уже Цыганков не оставил шансов ни защитникам, ни вратарю Панькиву. Стало понятно, что отыграться подопечные Шарана не смогут даже имея численное превосходство.

Отдельной интригой игры в Александрии была судьба победителя гонки на лучшего бомбардиру чемпионата. Цыганков отставал от "горняка" Мораеса на 3 мяча. Динамовцу не хватило совсем немного, чтобы догнать своего бывшего партнера по клубу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард "Динамо" подарил Роналдо футболку киевского клуба

По результатам сезона 20018-2019 "Шахтер" смог защитить титул чемпиона страны. "Динамо" снова второе и будет играть в квалификации Лиги чемпионов. "Александрия" напрямую попадает в группу Лиги Европы, а "Мариуполь" и "Заря" будут играть в квалификации этого турнира. С элитой прощается киевский "Арсенал", а "Карпаты" и "Черноморец" сыграют стыковые матчи против представителей Первой лиги.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цыганков приноисть победу "Динамо" над Александрией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
мая

Таких похорон еще не видели

Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Запретили ввозить украинское книги

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня

В подземном переходе удушились люди

Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Саакашвили получил должность

Патрульные полицейские пересели на катера

5 главных причин появления пивного живота

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 35352
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 21331
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 16758
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 9477
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9257
Спорт
Защитник "Валенсии" сделал подкат собственном тренеру
Защитник "Валенсии" сделал подкат собственном тренеру
 Просмотров: 153
Рамос определился относительно своего будущего в "Реале"
Рамос определился относительно своего будущего в "Реале"
 Просмотров: 225
Форвард "Динамо" подарил Роналдо футболку киевского клуба
Форвард "Динамо" подарил Роналдо футболку киевского клуба Просмотров: 297
Звезда "Челси" - первый игрок в истории, который выиграл все главные международные трофеи
Звезда "Челси" - первый игрок в истории, который выиграл все главные международные трофеи Просмотров: 405
Европейский топ-клуб уволил главного тренера
Европейский топ-клуб уволил главного тренера Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Показали фото труднопроходимых склонов Карпат
2
Google запустит завод для строительства беспилотников
Голосов: 750
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua