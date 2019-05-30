Цыганков приноисть победу "Динамо" над Александрией

Виктор Цыганков - автор дубля в ворота "Александрии"

В последнем своем матче сезона "Динамо" победило "Александрию" 2: 0. Подопечные Хацкевича снова не смогли завершить игру в полном составе.

Формально матч между "Динамо" и "Александрией" был игрой 2 и 3 команды в этом сезоне. Несмотря не то, что никакого турнирного значения игра уже не имела, оба тренера выставили боевые составе на сегодня.

Игра должна была быть интересной и понравиться зрителями. Никаких турнирных задач уже было, можно было играть в свое удовольствие. Тем более, что в этом сезоне динамовцы очень плохо играют как раз против "Александрии". Поэтому для гостей это была возможность расставить все на свои места, а хозяевам - возможность показать, что предварительные результаты против "Динамо" не были случайным.

Но какого-то футбольного зрелища не получилось. На поле было больше борьбы, чем собственно футбола. Команда Шарана пыталась играть в свой привычный футбол из-за активности флангов и длинные передачи. Динамовцы отвечали настойчивостью Русина с Бесединим и мастерством Цыганкова. Очень редко на поле происходили какие-то вспышки, в большинстве игра проходила в борьбе в центе поля.

В такой ситуации важно первом забить гол, чтобы получить над соперником психологическое преимущество. Благодаря лучшей индивидуальном мастерстве первым забить удалось как раз динамовцам. Цыганков после передачи Русина открыл счет в игре. Казалось, что киевляне имеют взять игру под полный контроль и увеличить свое преимущество. Но удалени получил Ахмед Алибеков. Который похоже не успел перестроиться после замены Кендзера на позицию центрального защитника. В очередном матче команда Хацкевича остается в меньшинстве.

"Динамо" снова не смогло доиграть матч в полном составе.

Этот сезон стал точно рекордным в плане удаленний игроков в чемпионов Украины для "Динамо". . Это уже никак нельзя назвать какими-то случайностями. Во второй части сезона дважды в матчах против "Шахтера", "ФК Львов", "Зари" динамовцы оставались в меньшинстве. Причем только в большинстве красные игроки "Динамо" получали за два предупреждения, грубую игру. С этим уж точно что-то нужно делать. Создается впечатление, что здесь дело не только в мастерстве игроков, но и в психологии.

Во второй половине игры ожидалось, что "Александрия" пойдет вперед. Но проблемой "Александрии" является именно позиционная игра первым номером. Кроме банальных и прогнозируемых длинных передач хозяева ничего не смогли предложить сопернику в атаке. Динамовцы получили пространство и свободные зоны. Еще в начале второго тайма Цыганков имел все шансы снимать вопрос победителя, но не попал из удобной позиции. Но через 15 минут "Динамо" выбежали в быструю атаку, где уже Цыганков не оставил шансов ни защитникам, ни вратарю Панькиву. Стало понятно, что отыграться подопечные Шарана не смогут даже имея численное превосходство.

Отдельной интригой игры в Александрии была судьба победителя гонки на лучшего бомбардиру чемпионата. Цыганков отставал от "горняка" Мораеса на 3 мяча. Динамовцу не хватило совсем немного, чтобы догнать своего бывшего партнера по клубу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форвард "Динамо" подарил Роналдо футболку киевского клуба

По результатам сезона 20018-2019 "Шахтер" смог защитить титул чемпиона страны. "Динамо" снова второе и будет играть в квалификации Лиги чемпионов. "Александрия" напрямую попадает в группу Лиги Европы, а "Мариуполь" и "Заря" будут играть в квалификации этого турнира. С элитой прощается киевский "Арсенал", а "Карпаты" и "Черноморец" сыграют стыковые матчи против представителей Первой лиги.