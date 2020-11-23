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понедельник, 23 ноября 2020 18:10

Цыганков не сыграет против "Барселоны" – Луческу

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Цыганков не сыграет против &quot;Барселоны&quot; – Луческу
Луческу надеется победить "Барселону". Фото Рейтер

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, стоит ли ожидать на поле в матче с "Барселоной" выздоровевших Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова. Сообщает "Трибуна".

"Сидорчук пока не провел ни одной тренировки. Вчера получили негативный результат, сегодня он еще медосмотр проходит. Должен только начинать тренироваться.

Очень сложно отходят после ковида. На прошлой неделе у нас вернулось 7 человек, из которых 6 уже играли против "Ингульца". Помимо того, что не тренировались долго, они приходят очень ослабленные.

Тренировочный процесс нужно по-другому строить, чтобы они вошли в форму. Я немного форсировал, потому что мне нужны эти игроки. Если кто-то не сможет – заменю другим".

Сидорчук и Цыганков вчера вечером получили негативные тесты. В лучшем случае, Виктор подготовится к субботнему матчу в чемпионате (против "Ворсклы". – Gazeta.ua), так как Сидорчук дисквалифицирован.

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Первая игра "Динамо" и "Барселоны" завершилась победой каталонцев – 2:1.

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