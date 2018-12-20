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четверг, 20 декабря 2018 16:42

Цыганков к лету останется в "Динамо" - Чохонелидзе

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Цыганков к лету останется в &quot;Динамо&quot; - Чохонелидзе
Спортивный директор "Динамо" рассказал о трансфере Цыганкова

Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе рассказал, планируют ли киевляне продавать Цыганкова.

"17 декабря я был в Ньоне на жеребьевке плей-офф Лиги Европы и встретился там с директорами" Ромы "Антонио Темпестилли и Франческо Тотти. Никто из них ничего не говорил мне и не спрашивал.

Возможно, переговоры идут через спортивного директора римлян Мончи? Я знаю его, но ничего такого не слышал от него.

Наш тренер сказал мне, что он полагается на Виктора Цыганкова, и попросил, чтобы хавбек остался в команде до июня ", - сказал Чохонелидзе.

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Вице-капитан "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком декабря в УПЛ.

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Дата
20
декабря

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