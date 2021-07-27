Cвитолина вышла в 1/4 финала Олимпиады

Элина Свитолина еще не побеждала на одном турнире Большого шлема. Фото: REUTERS

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в 1/4 финала Олимпиады в Токио.

Украинка в 1/8 финала одолела представительницу Греции Марию Саакари - 5:7, 6:3, 6:4.

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Первый сет Свитолина проиграла на тайбрейке. Затем довольно легко взяла второй и смогла проявить характер и устойчивость в решающей партии.

В первом матче на Олимпиаде Элина обыграла Лауру Зигемунд, во втором - Айлу Томлянович.

Победительница матча встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Поединок состоится 28 июля, среда. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Свитолина смогла дойти до 1/4 финала. В парном разряде Украины в 1/4 финала представляют сестры Киченок.