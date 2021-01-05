Cвитолина вынуждена расстаться с любимым

Гаэль Монфис и Элина Свитолина уже более 2 лет вместе. Фото: Инстагарм Элина Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина расстанется с парнем Гаэлем Монфисом во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Свитолина рассказала об условиях карантина, который ждет игроков в Австралии.

"Это специфический опыт. Нам позволят оставлять гостиничные номера не более чем на 5 часов: 2 часа - на теннис, 2 - на тренировку, час - на еду. В течение 2 недель нам не позволят никуда отлучиться.

Мы с Гаэлем получили письмо, в котором говорится о том, что, вероятно, нам не удастся увидеться в этот период. Это сделано, чтобы мы не увеличивали социальный круг. Это в рамках постановления австралийского правительства. Будет нелегко понимать, что мы где-то рядом друг с другом, но не имеем возможности подойти.

Иногда правила нечеткие, но нужно им следовать. Думаю, условия для тренировок и сам турнир в Австралии будут на топ-уровне", - приводит слова Свитолиной "Большой теннис Украины"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина показала новую татуировку

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 8 по 21 февраля.