Cвитолина сыграет в полуфинале чемпионата США

Элина Свитолина впервые дошла до полуфинала US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые сыграет на открытом чемпионате США. В четвертьфинальном матче уроженка Одессы победила Йоханну Конту из Великой Британии – 6:4, 6:4.

Свитолина подошла к матчу очень хорошо готовой физически. Она реагировала практически на каждый ход соперницы. Конта делала все, что могла, забивала мяч глубоко под линию, но удар в ответ фактически разрушал план соперницы.

Конта не могла переводить мяч с такой скоростью, чем Элина, это британку нервировало и она ошибалась. Если у нее первая подача не проходила, соперница понимала: игру будет вести Элина. Свитолина ни на мгновение не заставила сомневаться в своем преимуществе – полная концентрация даже тогда, когда могла выиграть матч на приеме. Этого не удалось: Елина вышла подавать на полуфинал и закончила поединок.

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В полуфинале Элина Свитолина сыграет с победителем пары Серена Вильямс – Эдис Вонг. Матч состоится 5 сентября, четверг