Цуренко проиграла в первом круге Australian Open

Леся Цуренко смогла выиграть только первую партию Эшли Барти. Фото: рейтер

Леся Цуренко в первом круге Australian Open проиграла первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии - 7: 5, 1: 6, 1: 6

Украинка одержала победу в первом сете, однако провалила два следующих, в которых смогла взять лишь два гейма.

Матч продолжался 1 час 38 мин. Цуренко один раз подала на вылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 3 из 7 брейк-пойнтов.

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Леся Цуренко первой из украинок сыграла на турнире. 21 января выступления начнут Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко